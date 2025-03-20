Karadeniz'de Kar, 977 Yerleşim Yerini İzole Etti

Karadeniz'deki yoğun kar yağışı, 977 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. İş makineleriyle yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:22
Karadeniz'de Kar, 977 Yerleşim Yerini İzole Etti

Karadeniz'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt illerinde yaşanan yoğun kar yağışı, 977 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Trabzon'daki kar yağışı sebebiyle Araklı'da 21 mahalle, Şalpazarı'nda 13, Çaykara ve Sürmene'de on birer, Köprübaşı'nda 10, Beşikdüzü ve Tonya'da dokuzar, Vakfıkebir'de 8, Arsin, Çarşıbaşı, Dernekpazarı ve Maçka'da altışar, Hayrat'ta 5 ve Ortahisar ilçesinde 3 olmak üzere 124 mahallede ulaşım sağlanamıyor.

Ordu'da 39 Mahalle Yolu Kapandı

Ordu ilinde, kar kalınlığının ortalama 40 santimetreye ulaştığı bildirilirken, 39 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, 434 araç ve 615 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hasta ve cenaze olan mahalleler için öncelikli çalışma gerçekleştiriliyor.

Giresun'da Ulaşım Sorunları Yaşanıyor

Giresun'da da benzer şekilde, kar nedeniyle toplam 394 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkezde 53, Bulancak'ta 51, Görele'de 46 ve diğer ilçelerdeki yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri olağanüstü gayret gösteriyor.

Rize'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Etkili Oluyor

Rize merkezde 10, İkizdere'de 22 ve diğer ilçelerde 60 köye ulaşım sağlanamazken, Ayder Yaylası'ndaki kar manzaraları göz kamaştırıyor. Karayolları ekipleri, Ovit Dağı'ndaki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için çalışmalara devam ediyor.

Gümüşhane ve Bayburt'ta Durum Ciddi

Gümüşhane ilinde 258 köy yolu kapalı. İl genelinde, karla mücadele ekipleri 45 personel ile çalışmalara devam ediyor. Bayburt’ta ise 102 köyde ulaşım sağlanamıyor ve 40 personel, 30 iş makinesiyle yolları açmak için mücadele ediyor.

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