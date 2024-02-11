Karadeniz'de nedeni belirlenemeyen esrarengiz patlama sesleri: Ekipler alarma geçti, sesler 7 ilde birden duyuldu

Karadeniz’in kıyısındaki Bartın, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kastamonu, Sinop, Samsun gibi şehirlerde cuma akşamı saat 21.00 civarında patlama gibi sesler işitildi. Sesin yanı sıra hafif bir titreme de hissedildiği bildirildi. Olay başta deprem sanıldı, ancak aynı akşam saat 22.30’a kadar 4-5 defa daha tekrarlandı. Sesin depremden kaynaklanmadığı anlaşılınca sahil şehirlerinde endişe oluştu. Sesin duyulduğu yerlerdeki polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine, ihbar yağdı. İhbarların üzerine Karadeniz’de geniş çaplı bir arama yapıldı. Karadeniz’deki limanlardan uluslararası sulara kadar olan bölgede sahil güvenlik botları deniz üstünde ve altında detaylı arama yaptı. Karada ise jandarma ve polis ekipleri sesin kaynağını bulmaya çalıştı.

Patlama gibi sesler sosyal medyada da konuşuldu. O sırada evlerinde olan birçok insan sesi duyduklarını söyledi. Denizden geldiği sanılan sesi anlatmakta güçlük çeken tanıklar, sesin uğultulu olduğunu ve sebebini ve kaynağını sosyal medyada aradıklarını belirtti. Sesin “gök gürültüsüne benzeyen bir patlama”, “boğuk bir patlama” gibi olduğunu ifade edenler oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları da sesle birlikte evlerinin kapı ve pencerelerinin hafifçe “sallandığını” yani bir sarsıntı olduğunu dile getirdi.

Sesin duyulduğu sahil şehirlerinden Bartın’ın Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de güvenlik güçleri harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri liman ve kıyı şeridindeki alanda uluslararası sulara kadar olan bölgede deniz üstünde ve altında detaylı arama yaptı. Polis ekipleri de liman ve sahil kenarlarında sesin kaynağını aradı. Jandarma ekipleri ise ihbarların ardından sorumluluk bölgelerindeki, ormanlık ve kayalık alanlarda araştırma yürüttü.

Sesin nereden geldiğini bulmak için Türkiye Taşkömürü Kurumu, Elektrik Dağıtım Şirketi gibi kurum ve kuruluşlara, planlı ya da plansız patlatma yapıp yapmadıkları soruldu. Olumlu yanıt alınamayınca TTK ile birlikte AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi ilgili tüm kurum ve kuruluşlara sismik ve gaz hareketliliğini izleyen sensörlerin de anormal bir durum kaydedip kaydetmediği soruldu. Buradaki çalışmalarda da sesin kaynağına ulaşılamayınca, bu sefer hava, deniz ve kara radarlarına bir şey yansıyıp yansımadığı incelendi. Yapılan araştırmalarda, sesin kaynağı olabilecek bir şey bulunamadı.

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, sesin kaynağına dair tek bir ipucu bulduklarını söyledi. Perçi, patlama gibi seslerin duyulduğu sırada Kastamonu semalarında savaş uçaklarının planlı bir eğitim uçuşu yaptığını ve sesin de uçakların neden olduğu sonik patlama olabileceğini belirtti.

Kaymakam Perçi, “Sesin kaynağı için akla gelebilecek, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Elektrik dağıtım Şirketi, deniz hava, kara kuvvetleri, jandarma, polis, rasathane, AFAD gibi tüm kurumlarda ses ile ilgili bilgi taraması yaptık. Herhangi bir planlı, ya da plansız bir şey yok. İlgili kurumlar patlamanın sebebi ile ilgili detaylı bir inceleme ve araştırma başlattı. Hava, deniz, kara radarlarını inceledik. Radarlar ya da sismik hareketlerin ve afetlerin takip edildiği sensörlere de yansıyan herhangi olağanüstü bir tespit yok. Şuana kadar herhangi bir sonuca ulaşamadık. Yalnız Kastamonu’da hava kuvvetlerine ait uçakların eğitim için faaliyetini yürütmek üzere havalandığını ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini öğrendik. Sesin, savaş uçaklarının yol açtığı sonik patlamalardan olabileceği ihtimali görülüyor. Başka da somut bir tespitimiz olmadı"" diye konuştu.