Karadeniz'de Palamut Şoku: Alaplı Balıkçıları Sezonu Boş Döndü

Alaplı Balıkçı Barınağı'nda umutla denize açılan balıkçılar palamut göremeyince hayal kırıklığı yaşadı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, aylar öncesinden hazırlıklarını yaptıkları balık sezonunda palamut avlayamadı.

Alaplı Balıkçı barınağında sezonun ilk günlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, denizde palamut olmadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Balıkçı İsmail Kocabaş, "Bu sene palamut için büyük tekne yaptırdım ama deniz bomboş. Ne gören var ne duyan. Karadeniz’de sıfır palamut avcılığı var. Küçük balıkçılar limana çakıldı, kimse açılmıyor" dedi.

Kocabaş, palamudun yok olmasının sebeplerine dikkat çekerek boğaz geçişlerindeki dalyanlarda balıkların kırılması ve küresel ısınmayı işaret etti. Kocabaş, "Balığın içinde hâlâ havyar var. Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi. Karadeniz’in boyunda palamut neredeyse yok" diye konuştu.

BALIKÇI İSMAİL KOCABAŞ