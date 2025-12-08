DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.750,06 0%
BITCOIN
3.897.050,52 0%

Karadeniz'de Palamut Şoku: Alaplı Balıkçıları Sezonu Boş Döndü

Zonguldak Alaplı'da palamut avı sezonun ilk günlerinde boş geçti; balıkçılar denizde palamut bulamayınca hayal kırıklığı yaşadı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:41
Karadeniz'de Palamut Şoku: Alaplı Balıkçıları Sezonu Boş Döndü

Karadeniz'de Palamut Şoku: Alaplı Balıkçıları Sezonu Boş Döndü

Alaplı Balıkçı Barınağı'nda umutla denize açılan balıkçılar palamut göremeyince hayal kırıklığı yaşadı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, aylar öncesinden hazırlıklarını yaptıkları balık sezonunda palamut avlayamadı.

Alaplı Balıkçı barınağında sezonun ilk günlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, denizde palamut olmadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Balıkçı İsmail Kocabaş, "Bu sene palamut için büyük tekne yaptırdım ama deniz bomboş. Ne gören var ne duyan. Karadeniz’de sıfır palamut avcılığı var. Küçük balıkçılar limana çakıldı, kimse açılmıyor" dedi.

Kocabaş, palamudun yok olmasının sebeplerine dikkat çekerek boğaz geçişlerindeki dalyanlarda balıkların kırılması ve küresel ısınmayı işaret etti. Kocabaş, "Balığın içinde hâlâ havyar var. Güvenli su bulamadığı için havyarını dökmedi. Karadeniz’in boyunda palamut neredeyse yok" diye konuştu.

BALIKÇI İSMAİL KOCABAŞ

BALIKÇI İSMAİL KOCABAŞ

ALAPLI İLÇESİNDE BALIKÇILAR, AYLAR ÖNCESİNDEN HAZIRLIKLARINI YAPTIKLARI BALIK SEZONUNDA PALAMUT ...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
2
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
4
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez
5
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
6
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi