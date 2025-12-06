Karadeniz Ereğli'de 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında Can G. (16) ağır yaralandı. Olay, kent merkezinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

İddiaya göre, Can G. yönetimindeki 66 AFG 876 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet bariyerlere çarparak dururken, çarpmanın etkisiyle genç sürücü metrelerce savrularak ağır şekilde yaralandı.

Tedavi ve Soruşturma

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı Can G., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle genç sürücü daha ileri tedavi amaçlı Zonguldak Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

