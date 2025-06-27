Karadeniz Ereğli Müzesi'nde Usulsüzlük İddiası: Bir Şüpheli Tutuklandı

Karadeniz Ereğli Müzesi'nde Üzücü Bir Olay

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Karadeniz Ereğli Müzesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine, iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan bu inceleme, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirildi.

Söz Konusu Usulsüzlükler

Soruşturma çerçevesinde denetim raporları incelendiğinde, 2023 yılından itibaren toplam 2 milyon 700 bin lira tutarında bir miktarın usulsüz şekilde kullanıldığı belirlendi. Bu durum, müze müdürü A.M. ve mutemet F.E.'nin gözaltına alınmasına neden oldu.

Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan mutemet F.E., tutuklanırken, müze müdürü A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, kültürel mirasın korunması açısından önemli bir değerlendirme noktası oluşturmakta. Gelişmeler takip edilecektir.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki müzede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki müzede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.