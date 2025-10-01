Karadeniz'in Biyoçeşitliliği Korunacak: 3D Modeller ve Mobil Uygulama

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ortak projesiyle Karadeniz türleri 3D modeller, mobil uygulama ve e-kitapçıkla tanıtılacak; halk ve gençlerde koruma bilinci artırılacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:08
Karadeniz Halkının Karadeniz Biyoçeşitliliğini Tanıması ve Koruması İçin Farkındalığın Artırılması Projesi, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ortaklığında yürütülüyor. Projenin amacı, Karadeniz ekosistemine ilişkin kamuoyunu bilinçlendirerek yerel türlerin korunmasını sağlamaktır.

Proje kapsamı

Proje çerçevesinde Karadeniz'deki yerel, istilacı ve nesli tehlike altındaki türlerin 3D modellemesi yapılacak ve düzenlenecek eğitimlerde vatandaşlara tanıtılacak. Ayrıca geliştirilecek mobil uygulama üzerinden vatandaşlar gözlemlerini paylaşarak türlerin dağılımına dair veri sağlayacak. Projeye eşlik edecek e-kitapçık, uygulamada türleri tanımak isteyenler için rehber niteliği taşıyacak.

Hedef kitle ve eğitim

Proje, özellikle gençlerin ekosistemi koruma bilincinin artırılmasına odaklanıyor. Üniversite ve lise öğrencileri başta olmak üzere balıkçılar, karar vericiler ve denize ilgisi olan tüm vatandaşların Karadeniz'deki türleri tanıması hedefleniyor. Proje ile hangi türlerin nesli tehdit altında olduğu, tehdit unsurları ve biyoçeşitliliğimizi korumak için alınabilecek önlemler halka aktarılacak.

Uzman görüşü ve ekolojik bulgular

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Hacer Sağlam, planktondan yunusa kadar tüm türlerin tanıtılacağını ve vatandaşların farkındalığının artırılmasının amaçlandığını belirtti. Sağlam, Karadeniz'in birçok türün yoğun olarak bulunduğu zengin bir deniz olduğunu vurgulayarak, denize dökülen tatlı su kaynaklarının plankton bolluğunu artırdığını; bunun da hamsi gibi planktonla beslenen türlerin zenginliğine katkı sağladığını ifade etti. Proje kapsamında ayrıca yabancı türlerin biyoçeşitliliğe etkisi de ortaya konulacak.

Türkiye'den proje ekibi

Projede Türkiye'yi temsilen Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hacer Sağlam, Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Prof. Dr. Coşkun Erüz, Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu, Doç. Dr. Rafet Öztürk, Doç. Dr. Hasan Ölmez ile Dr. öğretim üyeleri Mehmet Zeki Şener, İlknur Yıldız ve Ahmet Şahin yer alıyor.

Proje, yerel ve uluslararası işbirlikleriyle koruma önlemleri geliştirerek Karadeniz halkının biyoçeşitliliği tanıması ve koruma sorumluluğunun yaygınlaşmasını amaçlıyor.

