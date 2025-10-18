Karadeniz Rüzgarı Samsun Bafra'da Kitesurf Tutkunlarını Buluşturdu

Karadeniz'in elverişli rüzgarları Samsun Bafra'da kitesurf tutkunlarını buluşturdu; sporun eğitim gerektirdiği ve rüzgar hızının önemli olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 12:34
Bafra Koşuköyü'nde uygun rüzgar, güvenli ve keyifli sörf

Karadeniz kıyılarının elverişli rüzgar koşulları, Samsun'da kitesurf (uçurtma sörfü) tutkunlarını bir araya getirdi. Uçurtma sörfü severler, uygun rüzgarı değerlendirerek Bafra Koşuköyü Mahallesi sahilinde keyifli zaman geçirdi.

Kadir Ersoy, Bafra'da esnaflık yapıyor. Ersoy, AA muhabirine, uçurtma sörfüne 3 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle başladığını belirterek, 'Bu sporda rüzgar şartları hayati önem taşıyor. Bugün uygun doğu rüzgarı var, güvenli şekilde geliyor. Rüzgar hızı en az 10 knot olmalı. Çok yüksek rüzgarda da kaymak zorlaşıyor. Bugün şartlar uygundu, yağmur yok, hava güzel, arkadaşlarla değerlendiriyoruz.' dedi.

Ersoy, sporun bireysel olarak öğrenilemeyeceğine dikkat çekerek, 'Eğitim almadan bireysel yapılacak bir spor değil. Yapmak isteyenlerin bu sporun temel eğitimini profesyonel olarak almalarını tavsiye ederim. Ondan sonra Karadeniz'de belli noktalarda bu sporu yapabilirler.' diye konuştu.

Bünyamin Midilli, emekli asker, uygun rüzgar koşulları nedeniyle sörf yapmak için geldiklerini dile getirerek, 'Kitesurf ekstrem bir spor. Bu sporu yapmak isteyenlerin öncelikle sporu sevmeleri lazım çünkü aşırı aktivite gerektiriyor.' şeklinde konuştu.

Dr. Rafi Aydıngöz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi) ile Samet Yazar (Atakum Belediyespor antrenörü) ise rüzgar sörfünün sunduğu eşsiz özgürlük hissinin ve doğa ile iç içe olmanın kendilerini Karadeniz kıyılarına çektiğini ifade etti.

