Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi ile Koruma Çatısı İnşa Ediliyor

Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yürütülen kazı çalışmalarında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Ersoy, "Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi ile büyük bir adım atıyoruz. Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz," dedi.

Koruma Alanı ve Modern Tasarım

Bakan Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu projenin binlerce yıl öncesine dayanan insanlık tarihi mirasını gözler önüne serdiği vurgulandı. 5 bin metrekarelik bir alanın artık doğal dokusunu bozmadan korunacağını belirten Ersoy, projedeki zarif ve çevreyle uyumlu tasarımın aynı zamanda dalgalı formuyla araziyle organik bir entegrasyon sunduğunu ifade etti.

İşlevsellik ve Estetik Bir Arada

Koruma çatısı, doğal havalandırma sağlayan açıklıkları ve kolonları minimize eden strüktürel yapısı ile işlevsellik ve estetiği bir arada bulunduracak. Karahantepe, insanlığın ortak mirası olarak değerlendirirken, bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Tarihi Dokuya Uyumlu Çalışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, MÖ 9000'li yıllara kadar uzanan Karahantepe, insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok önemli yapıyı gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz yaz keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihi önemini bir kez daha ortaya koydu. Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı alan, yeni proje kapsamında tamamen koruma altına alınacak.

Geleceğe Taşıma Kararlılığı

Koruma çatısının tasarımı, tarihi dokuya zarar vermeden alanın korunmasını sağlamayı hedefliyor. Proje, büyüme ve adaptasyon esnekliği sunarak gelecekte yapılacak çalışmalar için genişleme imkanı sağlayacak. Bu projeyle Karahantepe, binlerce yıllık mirasını gelecek nesillere taşımaya bir adım daha yaklaşacak.

Önemli buluntulara ev sahipliği yapan ve MÖ 9000'li yıllara tarihlenen Şanlıurfa'daki Karahantepe'de bugüne kadar insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok kamusal yapı gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kazı alanının koruma çatısı ile buluşturularak binyılların izlerinin geleceğe taşınacağı bildirildi.

Önemli buluntulara ev sahipliği yapan ve MÖ 9000'li yıllara tarihlenen Şanlıurfa'daki Karahantepe'de bugüne kadar insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok kamusal yapı gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kazı alanının koruma çatısı ile buluşturularak binyılların izlerinin geleceğe taşınacağı bildirildi.