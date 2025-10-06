Karahantepe'de İlk Kez İnsan Yüzü Betimli T Biçimli Dikilitaş Bulundu

Karahantepe'de Taş Tepeler Projesi kapsamında, ilk kez insan yüzü betimli T biçimli dikilitaş keşfedildi; buluntu Neolitik dönemde sembolik anlatımı derinleştiriyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:54
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taş Tepeler Projesi kazılarında Karahantepe'de ilk kez insan yüzü betimli T biçimli bir dikilitaş bulunduğunu açıkladı. Buluntu, Neolitik dönem araştırmalarında yeni bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Ersoy'un Açıklamaları

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları söyledi: "Taş Tepeler Projemiz kapsamında yürütülen kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı. Daha önceki örneklerde insanı temsil ettiği düşünülen dikilitaşlar, bu keşifle birlikte anlamını derinleştirdi."

Ersoy ayrıca, "Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor." değerlendirmesinde bulundu ve keşfe emek veren kazı ekibine ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Keşfin Arkeolojik ve Kültürel Önemi

Kültür Bakanlığı açıklamasına göre, Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları 10 ayrı alanda sürdürülüyor. Göbeklitepe ve çevresinde bulunan T biçimli dikilitaşların üzerindeki kol ve el kabartmaları, uzun süredir bu taşların insanı sembolize ettiği yorumlarını destekliyordu.

Karahantepe'de ortaya çıkan yeni buluntu ise ilk kez bir T biçimli dikilitaş üzerinde doğrudan yüz betiminin işlenmiş olmasıyla, T biçimli dikilitaşların yalnızca insanı sembolize etmekten öte doğrudan betimlemeye dönüştüğünü gösteriyor. Dikilitaşın üst kısmındaki yüz betimi, keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnu ile Karahantepe'de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer bir üslup taşıyor.

Neolitik Dönem ve Anlatının Derinleşmesi

Araştırmacılar, bu keşfin Neolitik insanın yalnızca teknik ustalığını değil, aynı zamanda kendini ifade etme biçimi ve soyut düşünme gücünü ortaya koyduğunu vurguluyor. T biçimli dikilitaşların mimari işlevinin ötesinde sembolik bir anlatım barındırdığı uzun süredir kabul ediliyordu; Karahantepe buluntusuysa bu sembolik anlatımın insan betimlemesiyle somutlaştığını gösteriyor.

Taş Tepeler Projesi, yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan dönemi aydınlatmaya devam ederek, Anadolu'nun güneydoğusunda insanlığın yerleşik hayata geçiş süreci ve inanç dünyasındaki dönüşümü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri olma özelliğini koruyor.

Karahantepe'de bulunan insan yüzü betimli T biçimli dikilitaş, Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tuttu.

