Karaman'da 3 İlçede Eğitime Kar Engeli Yok

Karaman'da Eğitime Kar Engeli

Karaman'ın 3 ilçesinde, yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde bulunan tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın eğitim ve öğretime kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı belirtilerek, tüm vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.