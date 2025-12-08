Karaman’da 334 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: 4 Tutuklama

Karaman’da jandarmanın uygulamalarında 334 adet tarihi sikke ile uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, aranan 4 kişi tutuklandı.

Operasyonun Kapsamı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen genel uygulamalar sürdü. 28 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında, başta JASAT olmak üzere asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 14 bin 33 kişi sorgulandı; sorgulananlar arasında 30’unun çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Yakalanan 30 kişiden 4’ü tutuklandı.

Ele Geçirilenler

Denetimlerde, muhtelif miktarlarda metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı, 138 adet hap, 334 adet sikke, 2 adet obje, 7 adet dedektör ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak adına denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceğini bildirdi.

