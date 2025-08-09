DOLAR
Karaman'da Akademisyen Temiz Çevre İçin Çöp Topladı

Doç. Dr. Ali Sevilmiş, Karaman'da çevre temizliği için 6 yıldır gönüllü çöp toplama faaliyetleri yürütüyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 12:53
Karaman'da Akademisyen Temiz Çevre İçin Çöp Topladı

Karaman'da Çevre Farkındalığı İçin Örnek Davranış

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Karaman-Mut kara yolunda çöp topladı. Yaklaşık altı yıldır bu konu üzerinde çalışan Sevilmiş, topladığı çöpleri geri dönüşüm alanları ve çöp konteynerlerine atarak çevre bilincine katkıda bulunuyor.

Farkındalık İçin Yola Levhalar Yerleştirildi

Sevilmiş, yol kenarlarına "Bu ülkeye, çöpünü çöpe götürecek kadar saygı duy" ve "Yol kenarları çöp değildir" yazılı levhalar yerleştirerek, araçlardan atılan çöpleri toplamaya çalışıyor. 2019'dan bu yana gönüllüleri ile birlikte 10 bin poşetten fazla çöp topladığını belirtiyor.

Ciddi Çöp Sorununa Dikkat Çekiyor

Doç. Dr. Sevilmiş, temiz çevre farkındalığı oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini ifade ederken, karşılaştıkları çöp sorununu da vurguladı. "Üstünkörü toplama yapmama rağmen, 150 metrekare alanda yaklaşık 400'ün üzerinde şişe çıktı. Ciddi bir yoğunluk var" diyen Sevilmiş, her gün yoldan geçen 100'ün üzerinde aracın farkındalık oluşturmasını umuyor.

Sevilmiş, "İnsanların bu tabelaları okumasını sağlayarak bir farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmaya çalıştım. Umarım birilerini etkilemişimdir," şeklinde ifadelerini sonlandırdı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

