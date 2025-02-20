Karaman'da Alkollü Sürücü Kendini Vurdu: Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Karaman'da kaza sonrası polis aracında kendini vuran alkollü sürücünün sağlık durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 02:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 02:10
Karaman'da Alkollü Sürücü Kendini Vurdu: Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Karaman'da Kazanın Ardından Şok Gelişme

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü M.K. (27), polis aracında kendini vurarak ağır yaralandı. Olayın detayları, Valilikten yapılan açıklamalarla gün yüzüne çıktı.

Kaza ve İntihar Teşebbüsü

M.K. tarafından kullanılan 42 FN 255 plakalı otomobil, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaza yaptı. Kazanın ardından devriye görevindeki polis ekipleri, sürücüyü işlem yapılmak üzere ekip aracına aldı. Ancak, M.K. polis aracının nezarethane bölümünde; belinden çıkardığı ruhsatsız silah ile kendine ateş etti.

Sağlık Durumu ve Soruşturma

Olay yerine hızla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırıldı. M.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Valilikten Yapılan Açıklama

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazanın detayları ve M.K.'nin alkol durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada, "M.K.'nin alkol ölçümünde 1,39 promil alkollü olduğu belirlenmiş ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan hakkında işlem yapılmak üzere polis aracına alınmıştır" denildi. Üstelik, nezarethane bölümünün kapatıldığı esnada meydana gelen silah sesi, sürücünün intihara teşebbüs ettiği bilgilerini doğruladı.

Bu trajik olay, Karaman'da birçok vatandaşı derinden sarstı. Soruşturmalar titizlikle devam etmekte.

Karaman'da kaza yapan ve işlem yapılmak üzere bindirildiği polis aracında kendini vuran alkollü...

Karaman'da kaza yapan ve işlem yapılmak üzere bindirildiği polis aracında kendini vuran alkollü sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kaza yapan ve işlem yapılmak üzere bindirildiği polis aracında kendini vuran alkollü...

Karaman'da kaza yapan ve işlem yapılmak üzere bindirildiği polis aracında kendini vuran alkollü sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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