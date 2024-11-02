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Karaman'da Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası Başladı

Karaman'da 17 ilden 21 erkek ve 17 kadın takımının katıldığı Kuraş Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:38
Karaman'da Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası Başladı

Karaman'da Kuraş Coşkusu

Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 17 ilden toplamda 21 erkek ve 17 kadın takım katılıyor; organizasyonda 279 sporcu birincilik için mücadele etmektedir.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden Destek

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonanın Karaman'da yapılmasının kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu dile getirerek, tüm sporculara başarılar diledi.

İlk Gün Müsabakaları Tamamlandı

Şampiyonanın ilk gününde 52, 57, 63, 70 ve +70 kilo kadın takım karşılaşmaları gerçekleştirilmiştir. Organizasyon, yarın sona erecek.

Karaman'da düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı. Karaman Merkez Spor...

Karaman'da düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı. Karaman Merkez Spor Salonu'nda, 17 ilden 21 erkek ve 17 kadın takımının mücadele ettiği organizasyonda, toplam 279 sporcu takımlarının birinciliği için ter döküyor.

Karaman'da düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı. Karaman Merkez Spor...

Karaman'da düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı. Karaman Merkez Spor Salonu'nda, 17 ilden 21 erkek ve 17 kadın takımının mücadele ettiği organizasyonda, toplam 279 sporcu takımlarının birinciliği için ter döküyor.

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