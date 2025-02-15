Karaman'da Filistin'e Destek Gösterisi

Karaman'da Anadolu Gençlik Derneği ve İHH, Filistin'e destek açıklaması yaparak zulmü kınadı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:57
Karaman'da Filistin'e Destek Gösterisi

Karaman'dan Filistin'e Destek Sesleri

Karaman'da, Filistin'e destek amacıyla önemli bir açıklama gerçekleştirildi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, Türk ve Filistin bayrakları ile destek gösterisinde bulundu.

İsrail'in Zulmü Eleştirildi

İHH Karaman Şube Başkanı Mustafa Köseoğlu, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği zulümlere dikkat çekti. 7 Ekim 2023'ten itibaren saldırıların ve işlenen zulmün boyutlarının daha da arttığını vurgulayan Köseoğlu, "İşgalciler, Gazze’de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarda bulundu," ifadelerini kullandı.

AGD Karaman Şube Başkanı Şabettin Gezen de açıklamasında, Filistin'e yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti. Bu tür etkinliklerin, Filistin halkına destek verme adına önem arz ettiğini dile getirdi.

Karaman'da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin'e destek açıklaması...

Karaman'da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirildi.

Karaman'da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin'e destek açıklaması...

Karaman'da, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin'e destek açıklaması gerçekleştirildi.

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