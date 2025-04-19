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Karaman'da Hamile Eşini Bıçakla Rehin Alan Şüpheli İkna Edilip Yakalandı

Karaman'da hamile eşini bıçakla rehin alan Y.K., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:18
Karaman'da Hamile Eşini Bıçakla Rehin Alan Şüpheli İkna Edilip Yakalandı

Karaman'da, hamile eşini bıçakla alıkoyan bir şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Olay, K. Y.'nin (35) kavgalı olduğu eşi H.K.'yi almak için kayınpederinin evine gitmesiyle başladı.

Y.K., dışarı çağırdığı H.K.'yi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde bıçakla rehin aldı ve eşini Molla Fenari Caddesi'ndeki bir dükkana sokarak alıkoydu. Olayın farkına varan çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gerçekleşen ikna çalışmaları sonunda Y.K., teslim oldu ve gözaltına alındı. Eşinin hafif yaralı olduğu bildirildi ve H.K., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da hamile eşini bıçakla alıkoyan şüpheli, polislerce ikna edilerek gözaltına...

Karaman'da hamile eşini bıçakla alıkoyan şüpheli, polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.

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