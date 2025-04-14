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Karaman'da Heyecan Verici Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karaman'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 11:49
Karaman'da Heyecan Verici Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karaman'da meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. N.K. yönetimindeki 42 AZN 136 plakalı cip, Ramazan Berkay Eroğlu'nun kullandığı 06 ABG 898 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla müdahalede bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüler ile cipte bulunan H.D, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak otomobil sürücüsü Ramazan Berkay Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır...

Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır...

Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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