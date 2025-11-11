Karaman'da Kavşakta Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Karaman'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman Elmaşehir Mahallesi'nde yaşanan kazada, kavşakta çarpışan iki otomobilden birinin refüje çıktığı bildirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 18.30 sıralarında Elmaşehir Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 AE 574 plakalı Volkswagen marka otomobil ile C.Ö. yönetimindeki 42 AG 537 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıktı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada Volkswagen sürücüsü E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.