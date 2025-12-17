Karaman'da motosiklet denetimleri: Ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ceza

Karaman'da motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetim yaptı

Karaman’da motosikletlere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezinde kontrol noktası kurdu.

Denetimler Kirişçi Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleştirildi. Trafik ekipleri motosikletleri tek tek durdurarak evrak ve sürüş koşullarını inceledi.

Yapılan kontrollerde ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere ilgili kanun maddelerince idari para cezası uygulandı ve motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü. Ayrıca kasksız, sigortasız ve yetersiz ehliyet ile araç kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek hedefiyle denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceği ifade edildi.

