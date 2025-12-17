DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.931,3 -0,21%
BITCOIN
3.692.675,57 1,4%

Karaman'da motosiklet denetimleri: Ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ceza

Karaman’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kirişçi Mahallesi ve Atatürk Bulvarı kavşağında motosiklet denetimlerini sürdürdü; ehliyetsiz, kasksız ve sigortasız sürücülere ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:28
Karaman'da motosiklet denetimleri: Ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ceza

Karaman'da motosiklet denetimleri aralıksız sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetim yaptı

Karaman’da motosikletlere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezinde kontrol noktası kurdu.

Denetimler Kirişçi Mahallesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleştirildi. Trafik ekipleri motosikletleri tek tek durdurarak evrak ve sürüş koşullarını inceledi.

Yapılan kontrollerde ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere ilgili kanun maddelerince idari para cezası uygulandı ve motosikletler çekiciyle otoparka götürüldü. Ayrıca kasksız, sigortasız ve yetersiz ehliyet ile araç kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek hedefiyle denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız süreceği ifade edildi.

KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİMLERİ KENT GENELİNDE ARALIKSIZ DEVAM...

KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİMLERİ KENT GENELİNDE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN MOTOSİKLETLERE YÖNELİK DENETİMLERİ KENT GENELİNDE ARALIKSIZ DEVAM...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Şüpheli Çanta Paniği: Sahibi Koşarak Alıp Gitti
2
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede
5
Muş'ta Çek Suçundan Aranan Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
6
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Taksi Alev Aldı: Yaralanma Yok, Araç Hasarlı
7
Ceylanpınar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi