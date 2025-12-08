DOLAR
Karaman’da Motosikletle Minibüs Çarpıştı: 23 Yaşındaki Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Karaman'da motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Ayşe Ünal, 2 günlük tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:34
Kaza ve Sonrası

Karamanda meydana gelen kazada, kullandığı motosiklet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu ağır yaralanan Ayşe Ünal (23), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 3 gün önce sabah saatlerinde Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Cezmi B. (55) idaresindeki 68 AAZ 220 plakalı servis minibüsü ile Ayşe Ünal yönetimindeki 42 ASV 373 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet önce kaldırımdaki beton dubaya, ardından trafik levhasına çarparak durdu. Motosikletin parçalandığı kazada sürücü Ayşe Ünal ağır yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Otopsi ve Cenaze

Otopsi işlemleri tamamlanan genç kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin memleketi Mersinin Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.

