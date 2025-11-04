Karaman'da Motosikletli Sürücü Ölümden Döndü — Kaza Kamerada

Karaman Hamidiye Mahallesi'ndeki kavşakta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı; motosiklet sürücüsü iki araç arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu. Görüntüler kamerada.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:12
Karaman’da meydana gelen kazada, bir motosiklet sürücüsünün saniyelerle ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki mezarlık kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 70 FY 811 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 70 BF 680 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarında park halinde bulunan patates yüklü kamyonete çarptı.

Görüntüler ve olayın gelişimi

O sırada cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli, hafif ticari araç ile kamyonetin arasında sıkışmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

