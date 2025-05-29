DOLAR
39,1 0,02%
EURO
44,61 -0,88%
ALTIN
4.180,98 -0,97%
BITCOIN
4.180.773,87 0,28%

Karaman'da Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Karaman'da okul servisi ile kamyonet çarpıştı; 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 19:10
Karaman'da Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: Okul Servisi Devrildi

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan bir okul servis aracı ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 4 öğrenci yer alıyor.

Kaza Detayları

Olay, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Ü.E. yönetimindeki 70 DZ 586 plakalı okul servis aracı, Ö.B. yönetimindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Durumları

Kaza sonucunda servis aracındaki sürücü ile birlikte H.D. (44) ve S.N. (39) ile öğrenciler A.E.N. (13), M.G. (18), I.K. (19) ve H.I.E. (16) yaralandı. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan kontroller sonucunda genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililerden Açıklama

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada...

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada...

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malkara'da Vidanjör Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
2
Ankara'da Şehit ve Gazi Çocukları İçin Destek Kermesi Düzenlendi
3
Bakan Yardımcısı Yılmaz: Öğretmenlerin Beceri Eksiklikleri Milli Eğitim Akademisi ile Giderilecek
4
Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et Ele Geçirildi
5
Kayseri'de 76 Tarihi Eser Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
6
Karaman'da Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım