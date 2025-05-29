Karaman'da Okul Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: Okul Servisi Devrildi

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan bir okul servis aracı ile bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 4 öğrenci yer alıyor.

Kaza Detayları

Olay, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. Ü.E. yönetimindeki 70 DZ 586 plakalı okul servis aracı, Ö.B. yönetimindeki 33 AUD 983 plakalı kamyonetle çarpışarak devrildi. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ve Durumları

Kaza sonucunda servis aracındaki sürücü ile birlikte H.D. (44) ve S.N. (39) ile öğrenciler A.E.N. (13), M.G. (18), I.K. (19) ve H.I.E. (16) yaralandı. Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan kontroller sonucunda genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililerden Açıklama

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Karaman’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan okul servis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.