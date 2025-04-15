Karaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da Kazada Can Kaybı

Karaman'da, otomobille motosikletin çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay, Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Kaza Detayları

17 yaşındaki Turgut Gündoğdu yönetimindeki 33 ABJ 317 plakalı motosiklet, 40 yaşındaki H.K. tarafından sürülen 42 KU 677 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gündoğdu ile beraberindeki M.Ç. (15) hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, Turgut Gündoğdu, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Karaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.