Karaman'da Raylar Üzerinde 'Vagon Sahne' Heyecanı

Karaman'da 'Vagon Sahne' ile Tiyatro Keyfi

Karaman'da çocuklar, Vagon Sahne Projesi kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izleme fırsatı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, hem sanatı hem de ulaşımı bir araya getiriyor.

Rayların Üzerinde Büyülü Bir Deneyim

Oyun, Karaman Tren Garı'na gelen özel bir trenin içinde gerçekleştirildi. Çocuklar ve aileleri, masal dünyasına adım atmanın mutluluğunu yaşarken, tiyatro izlemenin heyecanını da paylaştı. Ücretsiz olarak sahnelenen bu etkinlik, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gelecek Performans: 'Misafir'

Bugün saat 19.00'da ise 'Misafir' adlı tiyatro oyunu da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bu özel etkinliklerin devam etmesi bekleniyor.

Karaman'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.

Karaman'da çocuklar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerinde sahnelenen "Masal Treni" adlı tiyatro oyununu izledi.