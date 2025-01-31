DOLAR
35,85 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.234,32 -0,63%
BITCOIN
3.749.048,11 0,6%

Karaman'da Silahla Yaralama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da silahla yaralanan hastanın durumu ciddiyetini korurken, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:56
Karaman'da Silahla Yaralama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da Silahla Yaralama Olayı Gelişmeleri

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D. (46) bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucu S.Y. ile eşi H.Y. gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Sağlık Durumu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. S.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, H.Y. hakkında ev hapsi kararı alındı. Öte yandan, hastanede tedavi gören Ş.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i...

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Antalya'da Gelecek Hedeflerini Belirtti
2
DeepSeek ve ChatGPT: Siyasi Sorulara Üstü Kapalı Yanıtlar Veren İki Yapay Zeka
3
Karaman'da Silahla Yaralama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Gazze'den Hasta ve Yaralıların İlk Grubu Refah Sınır Kapısı'ndan Geçiş Yapacak
6
Konya'da Sahte İçki Satıcısı Yakalandı
7
Kayseri'de Apartmanda Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir