Karaman'da Silahla Yaralama Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da Silahla Yaralama Olayı Gelişmeleri

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki müstakil evin bahçesinde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ş.D. (46) bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucu S.Y. ile eşi H.Y. gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Sağlık Durumu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. S.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, H.Y. hakkında ev hapsi kararı alındı. Öte yandan, hastanede tedavi gören Ş.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Karaman'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.