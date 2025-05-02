Karaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 4 Şüpheli Gözaltında

Karaman'da, Gevher Hatun Mahallesi 1833. Sokak'ta meydana gelen silahlı kavga, kentte büyük endişeye neden oldu. İki grup arasında çıkan bilinmeyen bir neden üzerindeki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Cinayetle sonuçlanmayan olayda M.O., bacağından yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine iletmesiyle, olay yerine acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı M.O., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayın detayları ve nedenleri hakkında araştırmalar devam ediyor.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.