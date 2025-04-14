Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Karaman-Konya Karayolunda Cehennem Anları

Karaman'ı Konya'ya bağlayan kara yolunda sabah saatlerinde yaşanan korkunç trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Feci Çarpışma

Kaza, Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 42 AZN 136 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Ramazan Berkay Eroğlu'nun kullandığı 06 ABG 898 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta bir demir yığınına dönerken, cip de ağır hasar aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çarpışmanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu.

Can Pazarı

Kaza sonrası çok sayıda ihbar yapılması üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazazedelere hemen müdahale etmeye başladı. Zamanla yarışarak, hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan yaralılar için yoğun bir çalışma yürütüldü.

Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan sürücüler ile cipte bulunan H.D, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, otomobilin sürücüsü genç Ramazan Berkay Eroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve acı bir şekilde hayatını kaybetti. Eroğlu'nun vefatı, ailesi ve yakınları arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Diğer iki yaralının hastanede tedavi süreçleri devam ederken, kazanın gerçekleştiği nokta ise hala ziyarete kapalı durumda.