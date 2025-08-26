Karareis Barajı devreye alındı, Çeşme'de su kesintileri sona erdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından devreye alınan Karareis Barajı kaynaklı suyun içme suyu dağıtım şebekesine verilmesiyle Çeşme ilçesindeki zorunlu su kesintisinin sona erdiğini açıkladı.

Test ve entegrasyon süreci tamamlandı

Açıklamada, Çeşme su ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle, uzun vadeli su erişimini güvence altına almak amacıyla 25 Temmuz itibarıyla belirlenen saatlerde zorunlu su kesintisi uygulamasına geçildiğinin hatırlatıldığı belirtildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından işletmeye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisinde 2'nci aşama performans testlerine başlandığı ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuata uygunluğunun teyit edilmesinin ardından 23 Ağustos itibarıyla içme suyu iletim sistemine su verilmeye başlandığı ifade edildi.

İZSU ekiplerinin tesis çıkışından gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon testlerini 24 Ağustos tarihinde tamamladığı, bu çalışmaların ardından ilçenin içme suyu dağıtım şebekesine su verilmeye başlandığı bildirildi. Açıklamada, 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi uygulanmayıp şebeke sisteminin dengelenmesinin sağlandığı ve Çeşme ilçesinde zorunlu su kesintisinin sonlandırıldığı vurgulandı.

Proje ve yatırım bilgisi

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1,7 milyar lira yatırımla gerçekleştirilen Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi ise 9 Ağustos tarihinde hizmete alınmıştı.