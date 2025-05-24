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Karasal Orkide Türlerinin Çoğaltma Potansiyeli Araştırılıyor

TAGEM ve EKOMDER iş birliğiyle Türkiye'deki karasal orkide türleri üzerinde yapılan araştırmalarla endemik ve üretilebilir türler belirleniyor.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:28
Karasal Orkide Türlerinin Çoğaltma Potansiyeli Araştırılıyor

Türkiye'de karasal orkide türlerinin endemik olanları ve üretilebilen çeşitleri belirleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER), ülkemizde yayılış gösteren 35 karasal orkide türü üzerinde kapsamlı bir araştırma yürütüyor.

TAGEM'in desteğiyle kurulan Karasal Orkide Türleri Koleksiyonu Bahçesi'nde, yumrularından salep unu ve tozu elde edilen bu türler, endemik ve üretilebilir olarak iki gruba ayrılıyor. 2024 yılında başlatılan bu projede, toplamda 27 tür üzerinde yapılan araştırmada, sadece 6 türün üretilebilir olduğu ve 21 türün endemik olarak tespit edildiği belirlendi.

EKOMDER Başkanı Hakkı Karaman, araştırmalarının sonucunda endemik ve üretilebilir türlerin ayrımını yaptıklarını belirtti. Karaman, TAGEM'in Türkiye'de kurduğu bahçelerden birinin Samsun'da bulunduğunu ifade ederek, “81 ilden getirdiğimiz türlerin burada denemelerini yaparak, tüm çeşitleri tescil ediyoruz. Projemize 2027’nin sonuna kadar devam edeceğiz.” dedi.

Karaman, tarıma uygun karasal orkide türlerinin tarım yapan kişilere önerileceğini belirtirken, “Yumrudan veya tohumdan çoğalan türlerin üretime uygun olanlarını belirledikten sonra, olmayanları ise koruma altına alınması için Bakanlığa rapor edeceğiz. Salep orkidesinin doğadan toplanması tamamen yasaktır.” diye ekledi.

Tarımsal alan için ikinci yumru üretebilen karasal orkideler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade eden Karaman, yalnızca 6 türün üretilebilir olarak kaydedildiğini ve bunun sürdürülebilir üretim için uygun olduğunu vurguladı. Bakanlık izni olmadan doğadan bir tane bile sökülmesi yasaktır.

Karaman ayrıca, salep kozasının içinde yaklaşık 30 bine yakın toz halinde tohum bulunduğunu ve çimlenmesi için gereken koşulların oldukça uzun sürdüğünü belirtti. Bu nedenle, 27 türden sadece 6 tanesinin üretilebilir olduğu bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER), Türkiye'de yayılış gösteren ve yumrularından salep içeceği yapılan 35 karasal orkidenin endemik türlerini ve üretimi yapılabilen türlerini araştırmayla belirliyor. Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde oluşturulan Karasal Orkide Türleri Koleksiyonu Bahçesi'nde her gün orkideleri inceleyerek araştırma yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile...

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EKOMDER), Türkiye'de yayılış gösteren ve yumrularından salep içeceği yapılan 35 karasal orkidenin endemik türlerini ve üretimi yapılabilen türlerini araştırmayla belirliyor. Ekolojik Üreticiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde oluşturulan Karasal Orkide Türleri Koleksiyonu Bahçesi'nde her gün orkideleri inceleyerek araştırma yürütüyor.

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