Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 59 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale

Dün D-100 kara yolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki 34 KNE 645 plakalı Chery marka cip ile Hasan Köse (59) yönetimindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil araziye devrildi ve hurdaya döndü. Kazada sürücü Hasan Köse ile yolcu C.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Köse için yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Cenaze bilgisi

Hasan Köse'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Ferizli Ceylandere Yeni Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ferizli Ceylandere Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALI ŞEKİLDE HASTANEYE SEVKEDİLEN 59 YAŞINDAKİ ADAM, HAYATINI KAYBETTİ.