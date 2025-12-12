DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,13%
ALTIN
5.954,09 -1,74%
BITCOIN
3.937.861,02 -0,75%

Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 59 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Sakarya Karasu'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 59 yaşındaki Hasan Köse, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:22
Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 59 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Karasu'da cip ile otomobil çarpıştı: 59 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale

Dün D-100 kara yolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, S.M. idaresindeki 34 KNE 645 plakalı Chery marka cip ile Hasan Köse (59) yönetimindeki 54 AHA 403 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil araziye devrildi ve hurdaya döndü. Kazada sürücü Hasan Köse ile yolcu C.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Köse için yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Cenaze bilgisi

Hasan Köse'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Ferizli Ceylandere Yeni Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ferizli Ceylandere Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR...

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALI ŞEKİLDE HASTANEYE SEVKEDİLEN 59 YAŞINDAKİ ADAM, HAYATINI KAYBETTİ.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
4
Bartın'da 78 Yaşındaki Zehra Günay Çalılıktan Kurtarıldı
5
Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü
6
Kastamonu'da büfe işletmecisi müdür yardımcısını darp etti: Tutuklandı
7
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?