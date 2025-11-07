Karasu'da Öğretmen Hüseyin Yılmaz Verem Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Karasu'da görevli öğretmen Hüseyin Yılmaz, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede verem teşhisi konulmasının ardından tedavi gördüğü İstanbul hastanesinde 6 Kasım'da hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:18
TOKİ Demokrasi İlkokulu öğretmeni Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

TOKİ Demokrasi İlkokulu 3’üncü sınıf öğretmeni Hüseyin Yılmaz (52), bir süre önce Karasu Devlet Hastanesi'ne soğuk algınlığı şikayetiyle başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz'a verem teşhisi konuldu. Hastalığı bir süredir takip edilen Yılmaz'ın durumu ağırlaşınca sevk edildiği İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Yılmaz, 6 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, Karasu Aziziye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan Yılmaz'ın vefatı, meslektaşlarını, öğrencilerini ve ailesini derin üzüntüye boğdu.

