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Karatay Lavanta Bahçesi Yeni Sezonda Ziyaretçilerini Bekliyor

Karatay Lavanta Bahçesi, Temmuz boyunca 500 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Lavanta Günleri ise 4-6 Temmuz'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:57
Karatay Lavanta Bahçesi Yeni Sezonda Ziyaretçilerini Bekliyor

Karatay Lavanta Bahçesi Sezon Açılışıyla Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 Temmuz'da ziyarete açılan Karatay Lavanta Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olduğunun altını çizdi.

Lavanta Bahçesi'nin 5. Yılı Kutlanıyor

Kılca, gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada, bu yıl lavanta bahçesinin 5. yılını kutladıklarını hatırlatarak, "2020'de diktiğimiz fidanlar artık daha da gürleşti, güzelleşti. Bu alan, daha önce moloz dökülen atıl arazilere aitti. Şimdi ise lavantalarla dolu bir cennet haline geldi. Bu süreçte hem toprağı kazanmış olduk hem de istihdam oluşturduk. Bahçemizi her yıl yüz binlerce ziyaretçi görmekte," dedi.

Karatay Lavanta Günleri

Temmuz ayı boyunca ziyarete açık olacak bahçede, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde Karatay Lavanta Günleri etkinlikleri düzenlenecek. Başkan Kılca, bu günlerde ziyaretçilere çeşitli sürprizlerin hazırlanacağını belirtti.

Kılca, sözlerine şöyle devam etti: "4-5-6 Temmuz'da burası cıvıl cıvıl olacak. Karatay Lavanta Bahçesi'ne temmuz ayı boyunca toplamda 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz burada harika vakit geçirecek. Geldiklerine değecek, gördüklerine değecek bir alan burası. Gözlerine inanamayacakları güzelliklere tanıklık edecekler."

Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Karatay Lavanta Bahçesi, yeni sezonda...

Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Karatay Lavanta Bahçesi, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, özel olarak hazırlanan alanlarda vakit geçirip fotoğraf çektiriyor.

Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Karatay Lavanta Bahçesi, yeni sezonda...

Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olan Karatay Lavanta Bahçesi, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar, özel olarak hazırlanan alanlarda vakit geçirip fotoğraf çektiriyor.

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