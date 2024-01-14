Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yola çıkacaklara uyarı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, 14 Ocak Pazar günü için ülke genelinde kontrollü geçiş sağlanan bölgelerle ilgili son değerlendirmesini paylaştı. İşte güzergahlar ve yol durumuyla ilgili güncel bilgiler:

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yola çıkacaklara uyarı!
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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde açıklanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık arasında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltıldı. Sürücülerden, hız sınırına dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-7. kilometresinde yolun ikiye bölündüğü ve ulaşımın tek yönden çift şerit olarak devam ettiği belirtildi.

Ankara-Kırıkkale yolunda her iki şeritte de bakım çalışmalarının devam ettiği ve kontrollü iznin sürdüğü bildirildi.

hava-durumu

Nevşehir-Aksaray karayolunda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımda 4-10. km'lerde aksaklıklar yaşanabileceği sürücülere bildirildi.

Aydıncık-Anamur karayolunda aksatmalı yol çalışmalarının devam ettiği ve 17.00'ye kadar kimi kesimlerde yolun kapalı olduğu için ulaşımın yavaş ilerlediği belirtildi.

Tokat-Niksar, Yenişehir-Bilecik yolunda kontrollü geçiş sağlandığı, İnebolu-Abana-Çatalzeytin arasında yaşanan heyelan nedeniyle yol temizleme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Piraziz-Giresun-Tirebolu istikametinde ulaşımın tek yönlü olarak devam ettiği ve Konya-Antalya karayolu Demirkapı Tünelleri sağ tüpün bakım onarım çalışmalarının devam ettiği, alternatif güzergahın kullanılabileceği ve kapanan yolun ulaşımının servis yolundan sağlandığı bilgisi verildi.

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