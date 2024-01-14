Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yola çıkacaklara uyarı!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde açıklanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık arasında gerçekleştirilen bakım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltıldı. Sürücülerden, hız sınırına dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-7. kilometresinde yolun ikiye bölündüğü ve ulaşımın tek yönden çift şerit olarak devam ettiği belirtildi.

Ankara-Kırıkkale yolunda her iki şeritte de bakım çalışmalarının devam ettiği ve kontrollü iznin sürdüğü bildirildi.





Nevşehir-Aksaray karayolunda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımda 4-10. km'lerde aksaklıklar yaşanabileceği sürücülere bildirildi.

Aydıncık-Anamur karayolunda aksatmalı yol çalışmalarının devam ettiği ve 17.00'ye kadar kimi kesimlerde yolun kapalı olduğu için ulaşımın yavaş ilerlediği belirtildi.

Tokat-Niksar, Yenişehir-Bilecik yolunda kontrollü geçiş sağlandığı, İnebolu-Abana-Çatalzeytin arasında yaşanan heyelan nedeniyle yol temizleme çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Piraziz-Giresun-Tirebolu istikametinde ulaşımın tek yönlü olarak devam ettiği ve Konya-Antalya karayolu Demirkapı Tünelleri sağ tüpün bakım onarım çalışmalarının devam ettiği, alternatif güzergahın kullanılabileceği ve kapanan yolun ulaşımının servis yolundan sağlandığı bilgisi verildi.