Karayollarında Güncel Durum: Yavaş ve Dikkatli Seyahat

Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olun

Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde trafik işaretlerine uyulması ve hızın düşürülmesi gerektiğini vurguluyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında şev çalışmalarının yapılması dolayısıyla ilk iki şerit kapatıldı ve Denizli istikametinde son şeritten kontrollü olarak geçiş sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometreleri arasında üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan yönünde sol şerit kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yapım ile Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Havza Tüneli) bakım çalışmaları neticesinde ulaşım kontrollü biçimde devam etmektedir.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin verilirken, Antalya-Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerindeki Boğazkent Kavşağı'ndaki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerindeki istinat duvarı çalışmaları, Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak kontrollü bir ulaşım sağlanmasını gerektirmektedir.

Karabük-Eskipazar yolunun 2-4. kilometrelerinde yaşanan heyelan sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Yol alacak sürücülerin bu çalışmalara dikkat etmeleri ve belirtilen alanlarda hız limitlerine riayet etmeleri büyük önem taşıyor.