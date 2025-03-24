Karayollarında Yoğun Çalışmalar: Trafik Durumu ve Öneriler

Kara yollarında devam eden yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı. Güncel trafik durumu hakkında bilgiler.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 08:32
Karayollarında Yoğun Çalışmalar: Trafik Durumu ve Öneriler

Karayollarındaki Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları isteniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı yollar üzerinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TEM Otoyolu Üstyapı Onarımları

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu Bağlantı Yolu Çalışmaları

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent-1 Kavşağı çıkışında bağlantı yolundaki otoyol çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar ve Balıkesir-Kepsut Yollarındaki Çalışmalar

Tokat-Niksar yolunun 30-32 ve Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerinde, yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Serik-Manavgat Yolu Durumu

Antalya-Serik-Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde ve Diyarbakır-Bismil-Batman Yollarıda Durum

Kayseri-Niğde yolunun 7-13 ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kastamonu-İnebolu ve Gaziantep-Nizip Yollarında Dikkat

Kastamonu-İnebolu ayrımı-Devrekani-Çatalzeytin yolunun 28-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem taşıyor. Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde ise Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrole izin veriliyor.

Konya-Karaman-Ereğli Çevre Yolunda Çalışmalar

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

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