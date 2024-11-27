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Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi

Sıklık Tabiat Parkı'ndaki fauna tanıtım alanında 31 geyiğin kış manzarası görüntülendi. Çorum'da doğa dostları için özel bir alan oluşturuldu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:04
Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'nda Geyiklerin Keyfi

Karla Kaplanan Sıklık Tabiat Parkı'ndaki Geyikler Görüntülendi

Çorum'daki Sıklık Tabiat Parkı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan fauna tanıtım alanıyla, doğal hayvanların gözlemlenebileceği eşsiz bir mekana dönüştü. Bu özel alan, Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla tasarlandı ve 31 geyik gibi çeşitli hayvanları barındırıyor.

Fauna Tanıtım Alanı Hakkında

2012 yılında kurulan bu alan, toplam 45 hektar büyüklüğündedir ve kızıl geyik, karaca, alageyik, yaban keçisi gibi birçok türü yakından görmek için ziyaretçilere eşsiz bir fırsat sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen bu alanda toplamda 55 yabani hayvan yer alıyor.

Güvenli ve Doğal Ortam

Yüksek tel örgülerle çevrili bu alan, hayvanların doğal yaşam alanlarında güvenli bir şekilde yaşamalarına olanak tanıyor. Bölgedeki iki gözlem kulesi, bilim insanlarının yürüttükleri yaban hayatı araştırmalarına katkı sağlıyor.

Yaralı Hayvanların Rehabilitasyonu

Rehabilitasyon merkezinde yaralı olarak bulunan kızıl geyik, karaca ve yaban keçileri tedavi edilerek bu alana yerleştiriliyor. Böylece bu hayvanlar, doğal yaşam alanlarına hazır hale getiriliyor.

Kış Şartlarında Destek

Ormanlık alan, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Zorlu kış aylarında, Çorum Belediyesi çalışanları alandaki hayvanlara ot ve yem bırakıyor. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Mert Günhan, bu süreç hakkında, "Kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını" belirtiyor. Geyik, karaca ve yaban keçisi gibi hayvanların beslenmesine yönelik desteklerinin yıl boyunca devam ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan...

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanındaki geyikler görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca Sıklık Tabiat Parkı içinde oluşturulan fauna tanıtım alanı 31 geyiğe ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan...

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanındaki geyikler görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca Sıklık Tabiat Parkı içinde oluşturulan fauna tanıtım alanı 31 geyiğe ev sahipliği yapıyor.

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