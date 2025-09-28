Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kars'ın Hapanlı köyünde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, itfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:05
Merkeze bağlı Hapanlı köyünde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve tahliye çalışmaları

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, bitişiğindeki evlere sıçramaması için köylüler ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki otların da yanması nedeniyle yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürülemedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
