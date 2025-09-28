Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kars Hapanlı'da Kullanılmayan Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Merkeze bağlı Hapanlı köyünde kullanılmayan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Müdahale ve tahliye çalışmaları

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, bitişiğindeki evlere sıçramaması için köylüler ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki otların da yanması nedeniyle yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürülemedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

