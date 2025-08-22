Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu'nun Temeli Atıldı — 2029'da Orta Koridor'a Bağlanacak

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli atıldı

Proje Orta Koridor'a bağlanacak, 2029 hedefi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temelinin atılmasına ilişkin açıklama yaptı. NSosyal'deki hesabından paylaştığı değerlendirmede, hattın Zengezur Koridoru olarak bilinen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye kesintisiz ulaşımı sağlayacak güzergâhın en önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle 2029'a kadar hayata geçecek bu tarihi proje, 600 milyar dolarlık Orta Koridor ticaret ağına yapacağı bağlantıyla Türkiye ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak.

Zorlu, hattın Kars'tan Dilucu Sınır Kapısı üzerinden Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine uzanacağını ve Orta Koridor üzerindeki yük taşımacılığı kapasitesini artırarak bölgesel lojistik altyapıyı güçlendireceğini belirtti.

Projeye ilişkin veriler şöyle: toplam 223,6 kilometre uzunluğunda olacak hat, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Böylelikle Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kurulacak; taşıma süreleri ve maliyetler azalırken ticaret hacmi ve yatırımlar artacak.

Zorlu, hattın Akdeniz'den Hazar'a uzanacak yeni bir ticaret köprüsü oluşturacağını ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ticaret ve üretim gücünü artıracağını kaydetti.

Türkiye'ye ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyen Zorlu, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere emeği geçenleri kutladı.