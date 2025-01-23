Kars'ın Buz Tutmuş Gölünde Domuz Sürüsü Görüntülendi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, buzla kaplı göl etrafında bir domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Deniz Gölü etrafında yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu. Bu ilginç görüntüyü cep telefonuyla kaydeden İsmail Dağ, ilk defa böyle kalabalık bir sürü gördüğünü ifade etti. Dağ, "İlk önce koyun sürüsü zannettim, yaklaşınca domuz olduğunu gördük. Islık çalınca kaçtılar." diye konuştu.