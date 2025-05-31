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Kars'ın Doğasında Yılkı Atları Görüntülendi

Kars'ın Digor ilçesinde yılkı atları, ilkbahar güneşinde yeşeren doğada görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 13:41
Kars'ın Doğasında Yılkı Atları Görüntülendi

Kars'ın Yılkı Atları Doğal Yaşamda

Kars'ın Digor ilçesi'nde, sürü halinde dolaşan yılkı atları doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yüksek kesimlerde zorlu yaşam koşullarına adapte olmuş olan bu atlar, ilkbahar aylarında yerleşim yerlerine kadar inerek yiyecek arayışına çıkıyor.

Yeşeren Doğayla Buluşma

Havaların ısınmasıyla birlikte, sulak alanlar ve yeşil doğa ile buluşan yılkı atları, beslenmek amacıyla bu doğal ortamlara yöneliyor. Digor ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dağpınar beldesi ile Karakale köyü arasında geniş arazilerde serbestçe dolaşan atlar, yavrularıyla birlikte muhteşem bir görüntü oluşturuyor.

Görsel Zenginlik

Karların erimesi ve mevsim yağışları sayesinde oluşan göletlerin etrafında vakit geçiren yılkı atları, bu doğal manzaranın güzelliklerini sergiliyor. Bu anlar, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Kars'ın Digor ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi. Yüksek kesimlerde yaşam...

Kars'ın Digor ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi. Yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, ilkbaharda yerleşim yerlerine kadar inerek, yiyecek arıyor.

Kars'ın Digor ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi. Yüksek kesimlerde yaşam...

Kars'ın Digor ilçesinde sürü halinde dolaşan yılkı atları görüntülendi. Yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, ilkbaharda yerleşim yerlerine kadar inerek, yiyecek arıyor.

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