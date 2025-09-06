Kars Kağızman'da Polis Kovalamacası: Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yapınca Yakalandı
Olayın Detayları
Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kesilköprü Mahallesi'nde görevlendirilen polis ekipleri şüphe üzerine plakası henüz belirlenemeyen motosikleti
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kemal İrgali (53) kaçmaya başladı. Sürücü ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında İrgali, ara caddede kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İrgali, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
