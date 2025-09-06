DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.540.434,62 1,16%

Kars Kağızman'da Polis Kovalamacası: Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yapınca Yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kemal İrgali, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:09
Kars Kağızman'da Polis Kovalamacası: Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yapınca Yakalandı

Kars Kağızman'da Polis Kovalamacası: Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yapınca Yakalandı

Olayın Detayları

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kesilköprü Mahallesi'nde görevlendirilen polis ekipleri şüphe üzerine plakası henüz belirlenemeyen motosikleti

Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kemal İrgali (53) kaçmaya başladı. Sürücü ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında İrgali, ara caddede kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İrgali, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü...

Kars'ın Kağızman ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletin sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
2
Macron'a azil önergesi Parlamento'ya sunuldu — Melenchon duyurdu
3
Güncelleme: Mardin Savur'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Zelenskiy: Rusya Eylül Başından Bu Yanı 1300'den Fazla İHA Saldırısı Düzenledi
5
Iğdır'da Şapla Mücadelede Aşılama Oranı %85'e Ulaştı — Üreticiler Rahatladı
6
Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Taksi ve Motosiklete Çarpması: 1 Yaralı
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı