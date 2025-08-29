Kars Sarıkamış'ta Son Buğday Hasadı: 50-55 Bin Ton Beklentisi

Kars'ta Son Buğday Hasadı: Sarıkamış'ta Çiftçiler Hasadı Tamamlıyor

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ta çiftçiler, arazilerindeki son buğdayları topluyor. Sarıkamış ilçe merkezi ve köylerde üretim 140 bin 108 dönüm alanda sürerken, tarım ekipleri biçerdöver, traktör ve geleneksel tarım aletleriyle yoğun mesai yapıyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı'nın açıklaması

Nesim Gök, AA muhabirine, il genelinde rakım farkından dolayı en son buğday hasadının Sarıkamış'ta yapıldığını belirtti. Gök, "Bu sene buğday hasadına modern tarım aletleriyle başladık. Biçerdöverlerimiz genelde Yozgat ve Diyarbakır bölgesinden gelmektedir. Rekoltelerimiz iyi, geçen seneyle aşağı yukarı aynı. İlçemiz genelinde 50-55 bin ton buğday hasadı bekliyoruz. Bütün dünya çiftçilerine bol bereketli yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin ve biçerdöver sahiplerinin notları

Bozat köyünde yaşayan çiftçi Murat Cihangir, "Diyarbakır'dan gelen arkadaşlar tarlalarımızda hasadı büyük modern biçerdöverlerle yapıyor. Son buğdaylarımızın hasadı bitmek üzere, herkese bereketli seneler." dedi.

Biçerdöver sahibi Mehmet Şeref Kar ise kazanç sağlamak ve çiftçilere destek olmak için Diyarbakır'dan geldiklerini anlattı.

