Kars'ta 17 Suçtan Aranan E.K. Yakalandı

Kars'ta 17 suç kaydı bulunan E.K. (24), Hapan mevkisinde yakalandı; 12 yıl 9 ay hapis ve 169 bin 500 lira idari para cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:51
Kars'ta 17 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri Operasyon Düzenledi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, 17 suç kaydı bulunan ve 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.K. (24), Hapan mevkisinde yakalandı.

Şüphelinin ayrıca 169 bin 500 lira idari para cezası bulunduğu ve Aralık 2023'ten bu yana firari olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından E.K., adli mercilere teslim edilmek üzere cezaevine gönderildi.

Kars'ta hakkında 17 farklı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı.

