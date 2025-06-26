DOLAR
39,83 -0,18%
EURO
46,61 0,26%
ALTIN
4.264,06 -0,15%
BITCOIN
4.259.476,12 0,75%

Kars'ta 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kars'ta düzenlenen İl Su Kurulu Toplantısında, su kaynaklarının verimli yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadele ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:24
Kars'ta 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kars'ta 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fındık, su kaynaklarının planlı ve programlı bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, "İklim değişiyor ama buna uyum sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele etmek bizlerin elinde" dedi.

Su Sıkıntısına Dikkat Çekildi

Fındık, Türkiye'de iklim değişikliği ve vatandaşların tüketim alışkanlıklarının su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti. 2030 yılında su stresi yaşayan ülke konumuna yaklaşılacağını dile getiren Fındık, "Yıllık kullanımımız şu an 1308 metreküp. Ancak 2030'da bu rakamın 1000 metreküpe yaklaşması öngörülüyor. Bu durum, su kısıtlı yaşayan ülkeler konumuna düşmemiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Su Verimliliği Seferberliği

Fındık, su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek için 2023 yılında başlatılan su verimliliği seferberliği çerçevesinde 114 hedef belirlendiğini ve bu hedeflerin tüm sektörleri kapsadığını açıkladı. Ayrıca, Ulusal Su Kurulu kurulduğunu ve su kaynaklarının ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli yapılar oluşturulduğunu vurguladı.

Toplantı Sonuçları

İl Su Kurulunun ikinci toplantısında, önceki yıl alınan kararlar değerlendirildi ve ildeki su sorunlarının çözümü için istişarelerde bulunuldu. Çözülemeyen sorunların Ulusal Su Kurulu'na taşınacağı belirtildi. Toplantı, sunumlar ve değerlendirmeler ile sona erdi.

Kars'ta Gazi Toplantı Salonunda düzenlenen "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" Vali Ziya Polat...

Kars'ta Gazi Toplantı Salonunda düzenlenen "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Kars'ta Gazi Toplantı Salonunda düzenlenen "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" Vali Ziya Polat...

Kars'ta Gazi Toplantı Salonunda düzenlenen "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı
5
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu
7
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?