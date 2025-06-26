Kars'ta 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fındık, su kaynaklarının planlı ve programlı bir şekilde yönetilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, "İklim değişiyor ama buna uyum sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele etmek bizlerin elinde" dedi.

Su Sıkıntısına Dikkat Çekildi

Fındık, Türkiye'de iklim değişikliği ve vatandaşların tüketim alışkanlıklarının su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti. 2030 yılında su stresi yaşayan ülke konumuna yaklaşılacağını dile getiren Fındık, "Yıllık kullanımımız şu an 1308 metreküp. Ancak 2030'da bu rakamın 1000 metreküpe yaklaşması öngörülüyor. Bu durum, su kısıtlı yaşayan ülkeler konumuna düşmemiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Su Verimliliği Seferberliği

Fındık, su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek için 2023 yılında başlatılan su verimliliği seferberliği çerçevesinde 114 hedef belirlendiğini ve bu hedeflerin tüm sektörleri kapsadığını açıkladı. Ayrıca, Ulusal Su Kurulu kurulduğunu ve su kaynaklarının ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli yapılar oluşturulduğunu vurguladı.

Toplantı Sonuçları

İl Su Kurulunun ikinci toplantısında, önceki yıl alınan kararlar değerlendirildi ve ildeki su sorunlarının çözümü için istişarelerde bulunuldu. Çözülemeyen sorunların Ulusal Su Kurulu'na taşınacağı belirtildi. Toplantı, sunumlar ve değerlendirmeler ile sona erdi.

Kars'ta Gazi Toplantı Salonunda düzenlenen "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Kars'ta Gazi Toplantı Salonunda düzenlenen "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.