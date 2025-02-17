Kars'ta 5 Düzensiz Göçmen Sahte Pasaportla Yakalandı

Kars'ta, sahte İran pasaportuyla yakalanan 5 Afgan düzensiz göçmen, Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:55
Kars'ta 5 Düzensiz Göçmen Sahte Pasaportla Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıktı.

Yapılan Denetimler

Polis ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi için yürütülen çalışmalara devam ederken, kent merkezinde 4 Afgan düzensiz göçmeni ve Susuz ilçesi'nde 1 Afgan düzensiz göçmeni yakaladı. Yapılan aramalarda, göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportları ele geçirildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak, taksi şoförü Z.G.'ye "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı.

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran...

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı. Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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