Kars'ta 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 5 Sanık Hakim Karşısında

Kars'ta 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Dair Dava Başladı

Kars'ta, akülü aracıyla evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesi üzerine, tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Dava, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmada Duygu Dolu Anlar

Duruşma sırasında, sanıklar Ahmet ve Mehmet A. ile Kazim, Yusuf ve Yağup Y, taraf avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Annesi Meltem Erdağ, duruşma salonuna oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtle gelerek, herkesi derinden etkiledi.

Erdağ ailesine destek vermek amacıyla çeşitli vatandaşlar, adliye bahçesinde yer aldı. Duruşma çevresinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşlar tek tek aranarak içeri alındı.

Sanıkların Savunmaları ve Olayın Detayları

Sanık Kazim Y, olaydan önce halasıyla Mehmet A. arasında tartışma yaşandığını ve olay gününde silahı yanında taşıdığını belirtti. Olayın nasıl geliştiğini anlatırken, "Düğün salonunun önünde durduğumuz sırada Ahmet ve Mehmet A. aracımızdan ateş açtı," dedi ve ardından kendisinin de karşılık verdiğini açıkladı.

Sanık Yağup Y, iş yerlerinde malzeme almak üzere geldiklerini ve Ahmet ile Mehmet'in kendilerine ateş açtıklarını belirtti. Ahmet A. ise cenaze işleriyle meşguldü ve kaynaklanan olaylar sonucu ateş ettiğini söyledi. Diğer sanık Mehmet A. ise kendilerini suçladığını ifade etti.

Mahkeme Kararları ve Ertaş'ın Açıklamaları

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi ve mahkeme de santıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Erdağ ailesinin avukatı Bilgin Ertaş, medyaya verdiği demeçte, "Türkiye'nin bu dosyayı takip etmesini istiyoruz. Bu olayın faillerinin cezasız kalması kabul edilemez," diyerek tepkisini dile getirdi. Diğer avukat Şehrazat Erdağ ise, çocukların yaşam haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Olayın Gürültüsü ve Cezalar

Olay, 29 Ekim 2024'te Kars'taki İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Muhammet Poyraz Erdağ, kurşun isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanan 5 sanık, çocuğu kasten öldürme ve hasımları aleyhine işlenen suçlarla yargılanıyor. İddianameye göre, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne neden olan tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi duruşma salonuna oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtle geldi. Erdağ ailesini yalnız bırakmak istemeyen bazı vatandaşlar da adliyeye gelerek bahçeden destek verdi.

Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın ölümüne neden olan tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağ'ın annesi duruşma salonuna oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtle geldi. Erdağ ailesini yalnız bırakmak istemeyen bazı vatandaşlar da adliyeye gelerek bahçeden destek verdi.