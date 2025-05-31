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Kars'ta Angut Yavruları Doğayla Buluştu

Kars Sarıkamış'ta yumurtadan çıkan angut yavruları, doğayla buluşarak suya adım attı. Doğa severlerden yoğun ilgi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 13:19
Kars'ta Angut Yavruları Doğayla Buluştu

Kars'ta Angut Yavruları Doğayla Buluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çekerken, bölgedeki doğal yaşam zenginliği yeni bir heyecanla taçlandırıldı.

Yağmurların ardından Keklik Vadisi ve Acısu Deresi, farklı renkteki çiçeklerle süslendi. Bu sulak alanlar ve göletler, yeşilbaş, saka, ağaç kakan ve saksağan gibi birçok yaban kuşuna üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Yaklaşık bir aylık kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan angut yavruları, anneleriyle birlikte suda yüzmeye ve yiyecek aramaya başladı. Bu özel an, yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

İlk kez suyla buluşan angut yavruları, bölgede yapılan çekimlerle doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzaralar, hem fotoğrafçılar hem de doğa severler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yumurtadan yeni...

Sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yumurtadan yeni çıkan angutlar doğayla buluştu.

Sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yumurtadan yeni...

Sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yumurtadan yeni çıkan angutlar doğayla buluştu.

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