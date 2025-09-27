Kars'ta Banka Kartı ve Mobil Dolandırıcılığı: 2 Kadın Yakalandı

Kars'ta Banka Kartı ve Mobil Dolandırıcılığı İddiası
İhbar üzerine başlatılan soruşturmada iki şüpheli tespit edildi
Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaşayan T.D. isimli kişinin banka kartlarının ve mobil bankacılığının başkaları tarafından kullanıldığı, onayı olmadan farklı hesaplara para transferi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen araştırmada, T.D.'nin hesabının Ş.K. (46) ve A.Ö. (26) adlı kişiler tarafından kullanıldığı tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkeme sürecinin ardından Ş.K. ve A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma işlemleri devam ediyor.