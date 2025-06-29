Kars'ta Bozayılar Mahalleye İndi: Çöp Konteynerlerinde Yiyecek Aradı

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Bozayılar Sokaklarda!

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, bozayıların alışılmadık bir ziyaretine tanıklık etti. Sarıçam ormanlarıyla çevrili ve 2 bin 150 rakımda bulunan bu bölge, dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı yer olarak biliniyor. Ancak, bu zorlu coğrafya bazen yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesine neden oluyor.

Bozayıların Yiyecek Arayışı

Son olarak Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ Konutları bölgesine kadar inen bozayılar, devirdikleri çöp konteynerlerinin içinde yiyecek aradı. Yerleşim alanına kadar sokulmalarına rağmen, köpeklerin rahatsızlık verici havlamalarına aldırış etmeyen bozayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana geri döndü.

Bu ilginç anlar, mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Sarıkamış'ın doğal hayatı ile insan yaşamının nasıl iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.