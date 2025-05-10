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Kars'ta Çiftçilere 60 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çiftçilere 60 ton korunga tohumu dağıtıldı. Proje, mera ıslahını destekliyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 11:12
Kars'ta Çiftçilere 60 Ton Korunga Tohumu Dağıtıldı

Kars'ta Mera Islahı İçin Önemli Adım

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 100 hibe olarak 60 ton ücretsiz korunga tohumu dağıtıldı.

Tohum Dağıtım Töreni Düzenlendi

İlçeye bağlı Yayıklı köyünde, çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen tohumu dağıtım töreninde, Kaymakam Enis Aslantatar proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Aslantatar, "Devletimiz her zaman çiftçimizin, vatandaşlarımızın yanındadır. Bu güzel projeyi iyi değerlendirmek gerektiğini belirtiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah," dedi.

Çiftçilerin Gelişimi İçin Yeni Projeler

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, her yıl çiftçilerin kalkınması adına çeşitli mera projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Genel Müdürlüğü destekleriyle bu projeyi uyguladıklarını vurgulayarak, "İlimiz genelinde mera baskısını azaltmak ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem bitkisi ihtiyacını karşılamak için bu yıl %100 hibeyle 60 ton korunga tohumunun dağıtımını gerçekleştiriyoruz," diye belirtti.

Çiftçilerden Teşekkür Mesajları

Köy muhtarı Gürbüz Koç ile kadın çiftçilerden Neşe Koç, projeden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Törenden sonra yaklaşık 60 çiftçiye korunga tohumu teslim edildi.

Programa Katılan İlgililer

Programda, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Katok, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri Güven Önal, Sergülen Sade ve diğer ilgililer hazır bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında çiftçilere...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında çiftçilere yüzde 100'ü hibe 60 ton ücretsiz korunga tohumu dağıtıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında çiftçilere...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Meralara Sahip Çık Geleceği Koru" projesi kapsamında çiftçilere yüzde 100'ü hibe 60 ton ücretsiz korunga tohumu dağıtıldı.

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